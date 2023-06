Eliezer revela motivo inusitado que fez Viih Tube para de comer salada

Influenciador digital e marido da youtuber, Eliezer, pede opinião de seguidores após esposa parar de comer salada por motivo inusitado

Nesta terça-feira, 27, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, usou suas redes sociais para revelar que sua esposa, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube, mãe de sua filha, Lua di Felice, parou de comer salada por um motivo para lá de intrigante. A ex-BBB estava reclamando do aumento de seus gases, o que fez o marido ficar indignado e compartilhar a decisão com os internautas.

“Minha digníssima esposa decidiu parar de comer salada”, começou o influenciador digital. Viih já negou, falando que não é salada em geral, mas sim alguns legumes ao vapor e alface. “Eu perguntei o porquê e ela disse que é porque está dando gases”, explicou Eli.

O ex-brother ainda compartilhou que Viih nunca gostou de salada e que foi muito complicado na época em que ela precisava se alimentar para combater a anemia. A influenciadora digital finaliza o assunto perguntando se outras mães já sofreram com gases por conta dos mesmos alimentos. Recentemente, a youtuber falou sobre sua rotina de alimentação durante a amamentação de sua filha.

Mesversário da filha de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezercomemoraram os dois meses de vida da filha, Lua, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa com decoração caprichada e inspirada no programa Xou da Xuxa, da apresentadora Xuxa Meneghel. A comemoração teve o tema de 'Xou da Lua' e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo.

Nas redes sociais, eles contaram que Eliezer foi o responsável por escolher o tema e mostraram a família fantasiada de Paquitas. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?", disse ela na legenda.

