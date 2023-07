Eliezer revela diagnóstico de condição nas mamas: "Me incomoda muito"

Eliezer revela diagnóstico de condição que faz crescer as mamas masculinas e explica tudo aos fãs

O ex-BBB Eliezer revelou que sofre com uma condição bem comum em homens: a ginecomastia. Ele fez um desabafo neste sábado, 15, ao receber mensagens sobre o tamanho do seu peito após publicar um antes e depois do seu processo de emagrecimento.

Nos comentários, os internautas fizeram piada ao falarem que o influenciador colocou silicone, que amamenta ou que têm mamas maiores que a das mulheres. O volume de mensagens foi tanto que o influencer foi às redes sociais se pronunciar sobre o assunto.

"O que eu tenho é ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal", começou ele no Stories do Instagram. "Por mais que eu sempre tenha levado isso muito 'de boa' com pessoas que 'me zoam', principalmente quando eu tava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora durante a gestação da Lua".

A ginecomastia é uma condição que gera crescimento das mamas masculinas. Geralmente, ela começa a aparecer na puberdade, mas reduz ao longo do tempo. Porém, cerca de 5% das vezes a hipertrofia persiste até a fase adulta.

Eliezer seguiu compartilhando um print de um exame que fez recentemente: "Esse é o resultado de um exame que eu fiz mais ou menos 2 meses atrás e minha testosterona está quase no mínimo, ou seja, alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu muito o hormônio masculino. E isso tá me preocupando já que é um dos fatores que causam ginecomastia no homem. E igual, emagreci 8kg e até agora meu peito não diminuiu".

O ex-BBB ainda disse que o tamanho não era tão evidente quando ele estava mais magro, porém voltou a aparecer quando seu peso aumento um pouco: "Sei que muitos desses comentários são feitos na zoeira, brincando comigo e eu super aceito e entro na brincadeira. Mas a verdade é que a ginecomastia afeta muitos homens. Vocês podem rodar meu feed, eu posso contar na mão o número de fotos sem camisa que eu tenho”

“Mesmo quando eu to 'magro' as que eu tenho na praia eu sempre coloco uma blusa de botão aberta para 'esconder' o meu peito porque realmente me incomoda muito. E agora tô na luta pra ver se consigo diminuir ou tratar”, finalizou o influencer.