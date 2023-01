Eliezer posta com Viih Tube e reflete sobre nova fase: "O primeiro capítulo de uma história totalmente nova"

Eliezer e Viih Tube esperam a chegada da primeira filha, Lua

O ex-BBB Eliezer (32) compartilhou registros de seu ano novo ao lado da namorada, Viih Tube (22), que espera a primeira filha do casal, que se chamará Lua.

Pelo Instagram, ele avaliou o seu último ano. "Toda virada de ano pra mim é ponto final, na minha cabeça sempre foi “a última página de um livro para começar uma história completamente nova com o mesmo protagonista (no caso eu)” e esse ano a sensação foi totalmente diferente. 2022 foi como uma p*rrada no meu peito e como já diziam “somente as p*rradas da vida são capazes de ensinar a quem sabe tudo” esse ano aprendi a amar meus piores dias porque eles que me trouxeram os maiores aprendizados", começou.

Ele continuou: "Diferente dos outros anos, 2022 pra mim foi só o primeiro capítulo de uma história totalmente nova que comecei a escrever, mas agora não sou só eu, divido o protagonismo com meus dois amores e ontem só foi a última página do primeiro capítulo dessa história. Seja bem-vindo 2023, que vai chegar já trazendo a minha Lua".

"Lindos demais, amamos essa família", disse um seguidor nos comentários. "Um 2023 muito abençoado para os três", falou outro. "Você é um cara de luz", continuou mais uma.

Viih Tube fala sobre sonho de parto normal: 'Quero tentar'

Viih Tube fez um vídeo para falar sobre novos exames gestacionais. Ela, que está grávida da primeira filha, comentou que fez uma avaliação na musculatura pélvica e abriu o coração sobre sonho do parto normal.

"Não estou tendo incontinência urinária, que é quando deixam escapar o xixi, o que acontece com muitas grávidas, é comum. Então está tudo andando bem. Como vocês sabem, quero tentar o parto normal. Só não vou tentar se, por algum motivo médico, me falam que é perigoso para a saúde da minha filha ou a minha. Algo que realmente o médico fale: 'Não dá'", continuou.