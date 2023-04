Eliezer passa perrengue durante a amamentação da filha e dispara: “Cheiro ruim!”

O ex-BBB Eliezer ficou incomodado ao ter a casa incensada com o cheiro de leite azedo durante amamentação da filha

Parece que Eliezer (32) ainda está se acostumado com a rotina de ter um baby em casa! É que na manhã desta terça-feira, 18, o ex-BBB ficou extremamente incomodado ao sentir um cheiro estranho pela casa e não encontrar a origem do desconforto.

Porém, ao dar mais alguns passos em direção a sala da família, ele percebeu que o odor desagradavel, na verdade se se tratava do leite materno da mulher, Viih Tube (22), que estava amamentando a filha do casal, a pequena Lua, que nasceu durante o domingo de Páscoa, no dia 9 de abril, pesando 3,555 kg e com 49cm.

Através de suas redes sociais, o pai de primeira viagem arrancou risadas dos internautas ao relatar o ocorrido.

"Ô cheiro ruim que tem leite hein, um cheiro de azedo, a casa inteira está com um cheiro ferrado. É muito ruim esse cheiro de leite materno. Misericórdia… Eu estava assim: 'tem alguma coisa azeda'. Agora que me deparei que é o leite mesmo. Nossa, na sala inteira. Muito ruim", disparou.

Por fim, a herdeira do casal de ex-BBBs já é um sucesso na web antes mesmo de falar suas primeiras palavras! Isso porque Lua já acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, no perfil que os papais criaram ainda antes de seu nascimento.

Filha de Viih Tube e Eliezer tem babá? Ex-BBB explica decisão do casal após o nascimento da filha

Por meio de um post nos stories do Instagram, Eliezer explicou a decisão de não ter uma babá em casa para auxiliar nos cuidados da filha recém-nascida. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha”, íniciou ele.

E prossegiu: “A mãe da Viih está aqui com a gente nos ajudando e nos dando todo suporte. Temos a Ceni, que cuida da gente e da casa, e é isso. Dividimos as tarefas e estamos vivendo. Deixar bem claro que não somos contra ter babá, não acho que ninguém seja menos ou mais pai e mãe por ter ou não ter uma. Mas foi uma escolha nossa, se amanhã ou depois acharmos que é a hora, tudo bem também. Sem cobranças”, completou.