Eliezer ganha novo carro após revelar que haviam vendido o seu

Deu a volta por cima! Eliezer, do BBB 22, é surpreendido com carro novo

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 11h41

Parece que a sorte de Eliezer (32) está mudando!

Durante o confinamento no BBB 22, o designer não estava se dando muito bem nas provas e, logo ao sair, ele descobriu que estava até sem carro.

Porém, as coisas não ficaram assim. Pouquíssimo tempo após o paulista revelar que haviam vendido seu veículo, ele ganhou um novinho!

Em seu Instagram, Eli publicou um vídeo do momento exato em que o vendedor o presenteia. No registro, ele repete várias vezes o quanto isso é inacreditável!

“Quando eu penso que já aconteceu de tudo comigo nesses últimos meses, vem a vida, me trola e surpreende ainda mais”, começou na legenda do post. “Sim! Eu ganhei um carro! Me chamaram para fechar um trabalho e saí com um carro. Vocês têm noção disso?”, questionou.

“Minha ficha ainda não caiu. Viver tudo isso é muito louco pra mim. Sempre fui uma pessoa de muita fé e não teria palavra melhor pra definir essa conquista do que: gratidão! Deus é maravilhoso, e vocês também. Parece que os ventos mudaram de direção e a sorte veio! (finalmente, né?)”, brincou em seguida.

Não demorou para que Tadeu Schmidt (47) deixasse um comentário na publicação: “E ainda tem gente capaz de te zoar, dizendo que você não tem sorte… Parabéns, Eli! Você merece!”, disse.

Veja o vídeo de Eliezer sendo surpreendido ao ganhar um carro: