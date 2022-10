Eliezer fica indignado com preço de barraca na praia e dispara: "275!"

Em viagem para Miami, o ex-BBB Eliezer ficou em choque com o aluguel de guarda-sol

Nesta segunda-feira, 31, o ex-BBB Eliezer (32) ficou em choque com o preço do aluguel de uma barraca na praia de Miami, nos EUA.

Os papais de primeira viagem estão aproveitando a viagem para fazer o enxoval de Luna. Entre uma compra e outra, o casal resolveu se refrescar na praia, porém o que eles não contavam era com o valor do aluguel da barraca com guarda-sol.

No stories de seu Instagram, Eliezer mostrou as barraquinhas e disse indignado: "Agora vamos pegar um solzinho porque para ter aquela sombrinha ali custa 50 dólares! Quase R$ 275! Sabe quando vou pagar quase R$ 300 por uma sombrinha? Nunca! Do verbo impossível, nunca vai acontecer", afirmou ele.

Na sequência, o namorado de Viih Tube (21) explicou que apesar das barraquinhas serem pagas, as praias em Miami possuem duchas gratuitas para adultos e crianças se refrescarem após o banho de mar.

