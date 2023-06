Eliezer faz homenagem para Viih Tube em primeiro Dia dos Namorados juntos

"Parece um filme", declarou Eli que está casado com Viih Tube desde março deste ano e são pais de Lua, de 2 meses

Eliezer, fez uma homenagem para sua mulher, Viih Tube, no primeiro Dia dos Namorados do casal. O influenciador e ex-BBB compartilhou um vídeo com diversos momentos do casal desde o começo do relacionamento, passando pelas viagens que fizeram, os momentos mais românticos e gravidez da influenciadora.

"Se minha história com a @viihtube fosse um filme o gênero seria: comédia pastelão romântica com cenas inapropriadas para menores de 18 anos com direito a plot twist desses que a gente fica “como assim?” Sim, isso tudo aconteceu com a gente (até filha já temos) e esse é o primeiro dia dos namorados que passamos juntos. Que louco… parece um filme, meio sem pé, nem cabeça mas que no final tudo dá certo sabe? Feliz dia dos namorados amor", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs e seguidores comemoraram a cumplicidade do casal: "Vocês são os melhores" e "Só quem acompanha desde o início sabe o quanto que esse amor é lindo!!" foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube detalha cuidados com a alimentação durante amamentação da filha

Viih Tube tem dividido várias etapas da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e nesta quinta-feira, 8, ela deu detalhes sobre seus cuidados com a alimentação enquanto amamenta a filha, Lua, que nasceu em abril, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 postou um vídeo mostrando alguns alimentos que consome durante as refeições, com variedades de fruta e sucos, e explicou que evita comer fritura.

"Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Seguindo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é. Quando postei o vídeo de cólica muita mãezinha questionou o que eu estava comendo pra me ajudar. Quando eu estava grávida também ouvi muito 'você engordou porque chutou o pau da barraca' e não foi bem assim!", confessou ela.