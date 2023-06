Eliezer explica pedido de separação de Viih Tube: 'Estão achando que é fácil?'

Após sonho, Viih Tube acusou Eliezer de traição e influenciador usou os Stories para contar sua versão

A influenciadora digital Viih Tube (22) pegou os fãs e seu marido, Eliezer (33), de surpresa na manhã desta quinta-feira, 22. Após ver muitas notícias sobre traição, a ex-BBB sonhou que o companheiro havia a traído e então pediu a "separação" sem explicar o que aconteceu. Em seus Stories do Instagram, o pai de Lua contou o ocorrido. "Vocês estão achando que é fácil?".

Eliezer conta que acordou para dar um beijo em Viih Tube e foi ignorado . "Ela disse: 'Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar'. Eu achei que ela estava debochando da minha cara", contou ele aos mais de 4 milhões de seguidores. Ainda sem entender, o ex-BBB conta que chegou a pesquisar nas páginas de notícia se havia algum rumor se criando, mas não encontrou.

Em seguida, o empresário disse ter insistido para conversar com a esposa. "Ela deitada na cama. 'Você vai me contar o que está acontecendo ou não, Vitória?' Nós somos dois adultos, primeiro a gente precisa conversar. Você não chega e fala que eu te traí e vai embora'. Aí ela, com a cara mais lavada do mundo: 'Eu sonhei [com isso]'."

Leia também:'Não esperava receber tanto amor', declara Viih Tube em seu primeiro Dia das Mães

Ainda nos Stories, Eliezer diz ter respirado fundo para se acalmar e não brigar com Viih Tube. "Para não xingar e não mandar ela para aquele lugar [risos]. Vocês estão achando que é fácil?", completou a história. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano e, no começo de junho, comemoraram o primeiro Dia dos Namorados juntos.

ENTENDA O LADO DE VIIH TUBE NA CONFUSÃO COM ELIEZER

Após Eliezer contar o acontecimento em seus Stories, Viih Tube também foi ao Instagram para conversar com os seguidores. "Eu vi o querido Eliezer contando do meu sonho aqui em público então eu vou falar porque levei tão a sério, não sei se vocês se recordam, mas a última vez que eu sonhei que eu fui traída, eu fui mesmo, não é mesmo?", relembra ela.

"Quem lembra no Big Brother, que eu sonhei que tinha sido corna e tinha sido corna mesmo? Então assim, a minha intuição não falha, não falha, pode ter falhado dessa vez, pode ter falhado dessa vez, mas eu fiquei bem esperta e falei: 'Quem é Brenda?'. Então assim, se alguma Brenda chamar ele, gente, o macho é meu, eu estou me defendendo aqui de nervoso", disparou ela.

A famosa então comentou que consumiu muitas notícias sobre o assunto, que bombou após a traição de Neymar à noiva grávida, Bruna Biancardi, e que talvez isso tenha influenciado seus pensamentos. "Às vezes os sonhos são pra nos dar um sinal, entendeu? Um sinal pra eu já preparar ele que quem sabe, a tentação vem, ai ele vai ficar mais esperto, assustei mesmo", declarou.