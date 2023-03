Eliezer entrega a mulher, Viih Tube, após o casamento: ''Sem tomar banho''

Ex-BBB Eliezer conta que a influencer Viih Tube, que está grávida da primeira filha do casal, Lua, se casou sem tomar banho

Nesta quarta-feira, 22, o ex-BBB Eliezer (33) resolveu expor a mulher, Viih Tube (22), após oficializarem a união no civil.

Em vídeo publicado nos stories de seu Instagram, o designer revelou que a influenciadora digital, que está na final da gravidez da primeira filha deles, a pequena Lua, se casou sem tomar banho.

Segundo o empresário, assim como quando estava confinada na casa do Big Brother Brasil, a loira não tomou uma ducha antes de assinar os papeis do casamento na terça-feira, 21, em casa. “Acabei de descobrir que dona Vitória Tube do Carmo casou comigo hoje sem tomar banho”, disse ele.

Viih Tube, então, respondeu que o dia foi corrido. “Vai tomar banho agora? Você casou comigo sem tomar banho, amor. Já começou assim o casamento?", brincou Eli.

“Você passou perfume, amor? Não acredito, amor! Você já começou o casamento assim comigo já? Sem tomar banho?”, perguntou o ex-BBB. “Ué, mas é rotina. Nada muda”, justificou a influencer. Arregalando os olhos, Eliezer disparou: "É rotina não tomar banho?".

Confira Eliezer contando que Viih Tube casou sem tomar banho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli Tube (@eliezer)

No fim da gestação, Viih Tube revela detalhes do parto

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube já está se preparando para a grande hora, a chegada de sua primogênita, a pequena Lua. Gravidinha, ela apareceu nas redes sociais na última segunda-feira, 20, para dar detalhes da reta final de sua gestação.

No Instagram, a mamãe de primeira viagem abriu uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores e respondeu sobre a posição da filha, ao ser questionada por um seguidor se a bebê já virou de cabeça para baixo, pronta para o parto normal, ou se ainda continua sentadinha.

Sem hesitar, Viih respondeu: “Ela continua sentadinha. Quero ter parto normal, mas se ela estiver sentadinha, o mais seguro vai ser fazer a cesariana. O que estiver ao meu alcance para ter parto normal, vou fazer”, disse.

A influenciadora tem feito exercícios de alongamento pélvicos, para ajudar na rotação do bebê, facilitando assim, o parto normal. “Não vou ser menos mãe na escolha do parto. Tenho mais medo da cesariana do que do parto normal, pelo incrível que pareça", afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!