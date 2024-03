Eliezer encanta ao mostrar surpresa para Viih Tube e Lua: "Apaixonado por elas"

O ex-BBB Eliezer mostrou a reação de Viih Tube e da filha, Lua di Felice, ao ver a surpresa especial que ele preparou para elas

Eliezer, o ex-participante do Big Brother Brasil 22, encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, ao revelar uma surpresa especial que fez para a esposa, ViihTube, e a filha do casal, Lua di Felice, de 11 meses.

Após se mudar para a nova mansão, o influenciador digital decidiu criar um jardim suspenso na varanda no quarto da bebê, e para deixar o espaço bem especial, o gramado com algumas flores formam o nome da herdeira. "A Lua tem um jardim só para ela", contou Eliezer.

Ao compartilhar o vídeo da reação de Viih e de Lua com a surpresa, o ex-BBB brincou sobre fazer coisas consideras "bregas" depois que se apaixonou. "Fiz uma surpresa pra minhas meninas. Confesso que o Eli de 2 anos atrás ia achar a coisa brega do mundo, mas não tô nem aí, sou brega mesmo e apaixonado por elas", escreveu ele na legenda.

Os fãs amaram a surpresa e reagiram nos comentários. "Gente, que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Uau! Que incrível! Quando a Lua crescer ela vai se sentir tão amada", afirmou outra. "Vocês são muito ricos de tudo que o dinheiro é incapaz de comprar. E a Lua vai crescer com lindas memórias", falou uma terceira.

Confira o vídeo:

Viih Tube e Eliezer recebem visita especial na nova mansão

A influenciadora digital Viih Tube e o marido, Eliezer, passaram o fim de semana em ótima companhia na casa nova! No último domingo, 17, o casal recebeu a visita especial dos amigos e ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo, e dividiu com o público alguns momentos especiais do encontro.

Através das redes sociais, a advogada Laís mostrou detalhes de como ela e Gustavo foram bem recebidos na mansão dos amigos, além de compartilhar imagens do almoço bastante chique. "Sendo muito bem recebidos. Entrada, prato principal, não sei o que... Menina, é chique demais. Estou chocada. E os primeiros convidados, amei!", declarou a ex-BBB. Saiba mais!