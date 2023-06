Eliezer elogia Viih Tube após desabafo da influencer sobre aumento de peso

Viih Tube deu a luz a primeira filha do casal, Lua di Felice, em Abril e desafiou recentemente sobre sua autoestima

O ex-BBB, Eliezer, voltou a ser assunto na internet após mais uma vez surpreender seus seguidores positivamente. Logo após Viih Tube fazer um desabafo sincero sobre sua autoestima em relação a ter ganhando peso durante a gestação de Lua di Felice, filha do casal, a youtuber ganhou um elogio bem quente do marido.

Um perfil do Instagram noticiou que Viih havia passado do tamanho 36 para o 44 desde a chegada da pequena, e Eliezer, então, fez questão de opinar sobre o corpo da amada: "Minha mulher continua uma grande gostosa", garantiu ele. O ex-BBB, é claro, foi exaltado pelos fãs, que não deixaram de reparar no carinho e respeito que existem entre os dois.

"Viih Tube venceu na vida em todos os aspectos", elogiou uma. "Enaltecer sua mulher em todas as etapas da vida, é sobre isso", refletiu uma internauta. "Isso que é homem de verdade! Valoriza a mulher que tem, porque infelizmente quando ficamos grávidas não tem jeito, mudamos radicalmente o corpo e é difícil voltar a ser como antes", lamentou outra.

"Eu usava, da mesma loja que eu sempre compro, eu usava PP. Da mesma loja, essa calça é GG. Sendo muito honesta com vocês, não é algo que eu me orgulho não. Tem mulheres que se sentem bem mais gordinhas, mas não é o meu caso. Me sinto bem no PP", disse Viih Tube no desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube revela insegurança em primeiro sexo após parto de Lua.

Recentemente, Viih Tube também compartilhou com seus seguidores que se sentiu insegura com seu corpo ao fazer sexo com o marido pela primeira vez depois do parto. Eliezer, por outro lado, já havia falado sobre essa não ser uma prioridade para o casal neste momento.

"O sexo é um pilar do relacionamento, ele não é o relacionamento como um todo. Pra mim, por exemplo, é muito mais importante agora focar na adaptação da rotina da minha filha e entender meu papel nisso tudo do que de fato fazer sexo, então eu vim aqui exercer o meu papel como homem", frisou.