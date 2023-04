Eliezer é massacrado após comentário sobre leite de Viih Tube: "Desgosto"

Eliezer é massacrado após comentário sobre o leite da esposa; público não gostou da fala

Uma declaração de Eliezer sobre o leite materno de Viih Tube está dividindo opiniões nas redes sociais nesta quarta-feira, 19. É que muitos seguidores não gostaram da declaração do influenciador.

Tudo começou quando ele mostrou a amada amamentando a pequena Lua. Depois, o ex-BBB disse que o leite cheirava "azedo" e afirmou que ele tinha infestado a casa.

"Ô cheiro ruim que tem leite hein, um cheiro de azedo, a casa inteira está com um cheiro ferrado. É muito ruim esse cheiro de leite materno. Misericórdia… Eu estava assim: 'tem alguma coisa azeda'. Agora que me deparei que é o leite mesmo. Nossa, na sala inteira. Muito ruim", disparou.

Nas redes sociais, a gravação viralizou e Eliezer foi muito criticado pelos fãs. "Homem sendo homem", criticou um. "Tudo o que eu sei desse cara é contra minha vontade e sempre me desperta desgosto", disse outro. "É cada exposição desnecessária desses dois que tudo que vejo deles fico constrangido", declarou outro. "Amamentação é tão importante e esse banana fazendo esse tipo de comentário", lamentou outro.

Vale lembrar que herdeira do casal de ex-BBBs já é um sucesso na web antes mesmo de falar suas primeiras palavras! Isso porque Lua já acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, no perfil que os papais criaram ainda antes de seu nascimento.

🚨FAMOSOS: Eliezer fala sobre leite materno de Viih Tube: "cheiro de azedo". pic.twitter.com/lqViZEXlWC — CHOQUEI (@choquei) April 19, 2023

Filha de Viih Tube e Eliezer tem babá? Ex-BBB explica decisão do casal após o nascimento da filha

Por meio de um post nos stories do Instagram, Eliezer explicou a decisão de não ter uma babá em casa para auxiliar nos cuidados da filha recém-nascida. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha”, íniciou ele.