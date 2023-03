Eliezer desabafa sobre seu relacionamento com Viih Tube: "Era tudo novo"

Eliezer falou brevemente sobre tudo o que tem vivido ao lado de Viih Tube desde que iniciaram o relacionamento

Eliezer (33) fez um balanço sobre seu relacionamento com Viih Tube (22). Ele falou brevemente sobre tudo o que tem vivido ao lado da também ex-BBB.

Segundo ele próprio, tudo aconteceu de forma rápida e intensa. Vitória o fez acreditar em coisas que já não acreditava mais.

"Antes dela, eu tive relacionamentos que me fizeram ter medo ou não querer me entregar/gostar de alguém", começou.

Ele completou dizendo que nunca disse que não moraria junto com Viih Tube, e que distorceram a resposta da influenciadora sobre o assunto.

"Quando começamos a namorar, logo descobrimos a gravidez, foi em menos de um mês. Era tudo novo, eu tinha acabado de mudar de vida, começo do namoro, vida nova em outro estado, pessoas novas e essa nova realidade que, para quase todo mundo que não está planejando um filho, traz uma grande interrogação. Tudo isso estava na minha cabeça e na cabeça dela, então é normal ter pensamentos e depois mudar de ideia", explicou.

É oficial! Viih Tube e Eliezer se casaram no civil: "Meu marido"

Viih Tube e Eliezer estão oficialmente casados! Os dois celebraram o casamento civil no apartamento deles. Anunciaram a união nas redes sociais e falaram sobre a alegria do momento especial.

"Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse ela.