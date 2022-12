Eliezer defende Pedro Scooby após confusão com Luana Piovani: "Deixa o cara"

Eliezer usou as redes sociais para comentar que Pedro Scooby não é "irresponsável", como diz Luana Piovani

O ex-BBB Eliezer (32) usou as redes sociais para sair em defesa do surfista Pedro Scooby (34), que foi seu colega de confinamento da 22° edição do reality show da Rede Globo.

Em uma página do Instagram, o ex-BBB afirmou não conhecer Luana Piovani (46), mas assegurou que o colega de confinamento não é nenhum "irresponsável", como disse a atriz recentemente.

De acordo com Eliezer, Scooby também é "louco pelos filhos" . "Deixa o cara", pediu o namorado de Viih Tube (22).

Luana Piovani detona Pedro Scooby e critica Cintia Dicker

A confusão entre Scooby e Piovani começou após o surfista ter comprado um celular para os filhos que têm juntos e de acordo com ela, não monitorar o conteúdo que as crianças consomem na internet.

Luana também reclamou da maneira como Scooby a trata, por meio de stories, nesta terça-feira. Neles, ela ainda se referiu ao parto da filha dele com a modelo Cíntia Dicker (36), que foi no mesmo dia.

"Ele deveria ser gentil comigo, estou sem dormir direito por causa desse parto tem 3 dias, mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me responde? Claro que nao. Consideração por mim nunca existiu. Liguei pra falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: vai querer mandar na minha casa?", contou.

Piovani também falou sobre a madrasta dos filhos, Cintia Dicker, dirigir até a maternidade antes do nascimento de Aurora, que já passou por cirurgias desde que veio ao mundo nos últimos dias.

"Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada na direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha. Sabe o que você são mulheres? Burras. Graças a vocês, levaremos ainda séculos pra mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo ainda não entende o que está por vir. Escolhas", disparou.