Eliezer curte dia ensolarado em piscina junto de Viih Tube e Lua

‘Nada é mais importante que a família', refletiu Eliezer em suas redes sociais ao compartilhar momento com família

Eliezer publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 21, em que aparece curtindo muito o dia na piscina ao lado da esposa, Viih Tube, e da filha, Lua di Felici, que completou 7 meses recentemente. Em seu perfil no Instagram, o ex-BBB compartilhou um vídeo da família reunida ao som de "Bênçãos Que Não Têm Mim", da cantora Isadora Pompeo.

O influencer ainda se declarou: "Nada é mais importante do que a família que você construiu!". No vídeo, o casal aparece se divertindo durante o momento de lazer e Eliezer ainda voltou a destacar durante o vídeo: "Não deixem que pessoas com relacionamentos fracassados te façam acreditar que viver isso é ruim. Nada é mais importante do que a família que você construiu!".

Nos comentarios os seguidores de Eli elogiaram a reflexão dele: “Exemplo de pai, marido e ser humano”, escreveu uma, “Que amor, que fofura, amo essa família linda e abençoada”, comentou outra, “Tem uma família enorme de fãs que fazem de tudo por vocês. Amamos muito essa família”, reforçou uma outra seguidora.

Viih Tube revela crises de choro de Eliezer

Em um momento comovente, o casal Viih Tube e Eliezer denunciou no Fantástico deste domingo, 19, que a filha do casal segue sofrendo ataques covardes. Lua di Felice é criticada por culpa de seu peso.

A influenciadora disse que os dois pensaram em parar de compartilhar fotos da pequena, tamanha é a recorrência dos comentários maldosos e ofensivos. “Tivemos essa conversa, mas eu não me arrependo, não acho que a culpa de tudo que a gente tá vivendo é a gente ter escolhido expor a nossa família. Também expus muito a minha gravidez e não me arrependi de forma alguma, porque eu ajudei inúmeras mães e me fez muito bem as ouvir e ter essa troca. A gente está postando uma foto da nossa família feliz, é algo natural pra gente”, conta.

Eliezer lembrou que o casal inclusive tranquilizou os fãs e mostrou que estava tudo bem com a saúde da pequena.