Eliane Giardini e Paulo Betti: atores se uniram após a morte do neto e hoje são "irmãos"

Eliane Giardini e Paulo Betti: como está a relação entre os dois que foram casados por mais de 20 anos

Poucos podem lembrar, mas durante pelo menos duas décadas os atores Eliane Giardini e Paulo Betti formaram um dos grandes casais da teledramaturgia. Muito queridos pelo público, os dois foram casados entre 1973 a 1997.

O que muitos também não sabem é que hoje eles seguem amigos e muito próximos. A relação que era de homem e mulher se transformou em uma grande amizade. Eles seguem frequentando os mesmos lugares.

"Viramos praticamente irmãos. Moramos muito perto, somos quase vizinhos. Graças a Deus conseguimos fazer uma separação ótima, com os seus momentos difíceis, mas com muito diálogo e afeto. Ele é a pessoa com quem eu mais conto nesta vida. Passamos juntos festas como Natal, Réveillon... Virou tudo uma grande família", declarou ela para a coluna 'Play', do jornal O Globo.

Paulo Betti e Eliane Giardini tiveram duas filhas: Juliana Betti e Mariana Betti. Recentemente, uma das filhas revelou publicamente que enfrenta uma batalha de anos contra as crises de pânico. Ela comoveu os fãs com a revelação. "Tem mais ou menos 20 anos que tenho isso. Não só de ansiedade, de pânico mesmo. Tinha vergonha de falar sobre isso, mas acho necessário. O mundo está em chamas", disse.

Casal se uniu após drama

Os dois viveram um drama em 2019: a morte do neto Antônio, com apenas um aninho e sete meses. Ele foi diagnosticado com leucemia assim que nasceu e lutou contra a doença. A morte abalou profundamente Paulo Betti, que chegou a afirmar publicamente que nunca superaria o drama.

"Faz parte da vida, a gente aguenta. A minha filha está muito bem e, em alguns momentos, sofremos, porque temos que sofrer. Mas tudo o que acontece, nos engradece, se soubermos fazer que isso seja um estímulo à vida. Não podemos fazer com que o passado nos imobilize. Nosso neto está no céu, em algum lugar, e nos ilumina. E foi assim que tinha que ser", continuou ele, visivelmente emocionado, ao Programa da Cristina, exibido pela televisão portuguesa.

ElianeGiardini também se apegou ao ex-marido no momento difícil da família. Ela usou até uma data especial para relembrar o drama que viveu. “Hoje é meu dia porque Antonio me fez avó. É isso é para sempre. Muito apressado meu menino, já está lá na frente. Olhando por nós, protegendo a gente”, declarou também em 2019.

A mãe do menino, Mariana Betti, acabou também dando a volta por cima. É que ela foi mamãe novamente após a tragédia, momento que deu nova vida para a família. Em 2021, dois anos depois da perda, eles comemoram a chegada de Joaquim, netinho que esbanja saúde e é o xodó da família.

