Eliana usa óculos de grife que estava com Ana Maria na 'Dança dos Famosos'

A cara nova da Globo, Eliana, deu a entender que os óculos usados por Ana Maria para esconder a emoção no 'Domingão' se travam de um "empréstimo" dela

Eliana compartilhou alguns cliques do último fim de semana, nesta sexta-feira (12), e chamou a atenção com o assessório usado por ela: óculos de sol de grife. O motivo do foco no par grifado se deve ao fato de que Ana Maria Braga usou o mesmo óculos, durante a exibição do Domingão, dando a entender que a nova contratada da Globo havia emprestado a peça para a nova colega de trabalho e amiga.

Ana apostou na peça depois de se emocionar com a final da Dança dos Famosos, em que dividiu a bancada do júri com a dona dos óculos escuros. O motivo repentino do uso no estúdio, segundo a "anfitriã" das manhãs da Globo, foi em decorrência do estado emocionado em que ela ficou, após as apresentações dos finalistas Tati Machado, a campeã da edição, Amaury Lorenzo e Lucy Alves.

Já nas imagens publicadas hoje por Eliana, a artista mostrou que a princípio, usou o acessório de luxopara combinar com o look, que marcou uma de suas aparições de boas-vindas na emissora:

"Um ensaio fotográfico, por exemplo, pode ser lindo, expressar momentos únicos, levantar a autoestima, ser divertido e ainda reproduzir imagens diferentes do habitual. (...) Aproveito também para agradecer a todos que estavam comigo neste registro, que vai ficar pra sempre. Vocês são demais!", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Vale lembrar, que Ana Maria foi uma das famosas que celebraram a chegada da loira à emissora: "Bem-vinda, Eliana", escreveu Ana nas redes sociais. A artista está escalada para ser parte do Saia Justa, do GNT, e apresentadora do Masked Singer.

O valor da peça usada pelas apresentadoras

Os óculos escuros usados por Eliana e Ana Maria se tratam de um acessório exclusivo da marca Swarovski, em parceria com a Essilor Luxoticca, uma marca ítalo-francesa especializada na produção de óculos luxuosos. No site da joalheria, a peça está disponível pelo valor de R$ 2,6 mil reais, tendo uma séria de pedrarias incrustadas e lentes espelhadas.