Eliana posa com seu pai e faz reflexão: ''Os momentos mais simples serão as melhores memórias''

Apresentadora Eliana compartilha fotos coladinha com seu pai, José Bezerra, e se derrete pela família após reaproximação dele e de sua mãe

A apresentadora Eliana (50) encheu seu feed de amor nesta quinta-feira, 20, ao compartilhar um registro ao lado de seu pai!

No vídeo, publicado em sua conta oficial no Instagram, a artista posou coladinha com José Bezerra, de 92 anos. Em um dos cliques, ele posou dando um beijo na testa da filha. Ela ainda publicou uma mensagem positiva sobre aproveitar os momentos mais simples da vida ao lado de quem ama.

"Se você puder por um momento, pare, aprecie e agradeça. Os momentos mais simples de sua vida, serão as suas melhores memórias", escreveu Eliana na legenda da publicação.

Recentemente, Eliana reuniu os pais divorciados, que se reaproximaram após 18 anos separados. "Eles são os responsáveis por ser quem sou. Minha vida com vocês unidos é muito melhor. Minha base sólida, meu porto seguro. Mãe e pai amo vocês infinitamente!! Uma Feliz Páscoa da nossa família pra sua família “Pai e Mãe, ouro de mina", declarou a loira.

No ano passado, Eliana já havia contado que os pais voltaram a conviver após 18 anos separados em post de comemoração de aniversário. Na época, a apresentadora confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais.

Confira o registro de Eliana com o pai:

Eliana se indigna com vídeo de Dalai Lama

A apresentadora Eliana, assim como outros famosos e nomes conhecidos, ficou indignada ao ver o vídeo de Dalai Lama (87), chefe de estado e líder espiritual do Tibete, pedindo um beijo de um garoto e que a criança "chupasse sua língua".

Decepcionada com o monge, a loira escreveu um texto contando que diversas vezes repassou frases dele e que ficou chocada com a atitude dele. Eliana não considerou o ato do líder uma brincadeira e defendeu a criança.

"Quantas vezes já li os livros de Dalai Lama, reproduzi suas frases. Essa semana fui impactada por um vídeo em que a sua “santidade” passa dos limites (não vou reproduzi-lo aqui em respeito ao menor), custei a acreditar, achei que fosse uma montagem ou algo parecido e depois pude ver e crer: um senhor, reconhecido como um líder religioso, assediando um inocente que confiou em sua bondade", comentou.