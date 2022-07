Eliana lamenta morte de seu cabeleireiro e maquiador: ''Ainda sem acreditar''

Apresentadora Eliana presta homenagem após morte de seu cabeleireiro e maquiador, Edy Glamour

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 09h49

Apresentadora Eliana (48) usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 19, para lamentar morte de um amigo muito especial, que era praticamente da família.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de registros de seu cabeleireiro e maquiador, Edy Glamour, e prestou linda homenagem ao amigo, que carinhosamente chama de "tio", ressaltando os momentos que viveram juntos. A causa da morte não foi revelada.

"Meu dia amanheceu triste sem você. Tinha certeza que você voltaria pra nos trazer de volta suas frases inteligentes e bem humoradas, seu talento e carinho. Quantas risadas, quantos momentos inesquecíveis. Obrigada", começou escrevendo.

"Tio, quero lembrar de você assim como essa primeira foto que você amava, que tirei numa de nossas aventuras de trabalho pelo mundo. Estou desconsolada com sua partida mas agradecida por você ter passado por minha vida. Vou sentir muitas saudades meu querido Edy", continuou.

Ao finalizar, Eliana deixou um recado para a família de Edy no momento difícil. "Ainda sem acreditar, desejo que Deus te receba de braços abertos. Vá em paz e com a certeza de que você foi muito amado por aqui. Meus mais profundos sentimentos a sua mãezinha, seu marido e a toda a família".

Apresentadora Eliana mostra presente que ganhou da filha

Aproveitando a folga do trabalho e curtindo mini férias com a família, Eliana exibiu um presente fofo que ganhou da filha caçula, Manuela (4), fruto do relacionamento com Adriano Ricco. A loira esbanjou sua beleza em biquíni pink, combinando com o colar feito pela herdeira, de miçangas coloridas nas cores rosa e vermelho. "Aproveito para divulgar este lindo colar que a Manu fez pra mim. Para encomendas favor me chamar no direct. Brincadeirinha, mas ficou fofo, né? ! Uma semana abençoada pra nós", brincou ela.

Confira a homenagem de Eliana para o Tio Edy: