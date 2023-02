Eliana homenageia a jornalista Gloria Maria e lamenta: ''Perdemos uma mulher incrível''

Apresentadora Eliana se declara para Gloria Maria após morte na quinta-feira, 02, Dia de Iemanjá, e exalta a importância dela para o jornalismo nacional

A apresentadora Eliana (50) também foi uma das celebridades que usou as redes sociais para se despedir da icônica Gloria Maria.

A artista faleceu na manhã de quinta-feira, 02, no Dia de Iemanjá, de quem era devota, em decorrência de metástases no cérebro após luta contra um câncer.

Eliana compartilhou uma foto de encontro com Gloria em sua conta no Twitter e prestou homenagem de despedida para a artista, primeira repórter negra da TV brasileira e a primeira mulher a entrar ao vivo na televisão em cores pelo Jornal Nacional.

"Ela desbravou o jornalismo e representou as mulheres com sua inteligência e elegância numa época em que não se falava em representatividade ou rede de apoio feminino. Fez matérias icônicas, além de ser uma colega divertida e sempre alto astral", começou escrevendo.

Em seguida, a loira recordou o último encontro que tiveram e mandou uma mensagem de força à família de Gloria: "Descanse em paz, Glória. Nosso último encontro foi tão especial quanto você! Meus profundos sentimentos aos familiares e amigos."

Ao repostar as publicações em seu perfil no Instagram, Eliana ainda declarou na legenda: "A televisão brasileira, o jornalismo e nós mulheres perdemos uma mulher incrível, a frente do seu tempo. Obrigado por tanto, Glória. Sinto muito sua partida", escreveu ela.

Confira a homenagem de Eliana para Gloria Maria:

Na manhã de quinta-feira, 02, morreu a jornalista Gloria Maria, ícone da televisão brasileira e pioneira do telejornalismo. Na data, comemora-se o Dia de Iemanjá. Gloria era devota da Orixá e partiu na data importante para os adoradores da divindade das águas, a Rainha do Mar.

Durante o programa Encontro, Patrícia Poeta (46) relembrou a devoção de Glória por Iemanjá. "Eu fui procurar uma das últimas fotos que tirei com a Glória e o último momento foi em uma festa no Nordeste, acredite você ou não, em homenagem a Iemanjá, uma festa de ano novo em homenagem a ela. Glória era cheia de vida e está nos deixando no dia de Iemanjá", disse ela.

