Eliana faz aviso importante para Iza após traição: 'Não perde'

Após Iza anunciar fim de seu relacionamento, Eliana faz postagem prestando apoio para a cantora e a relembra de algo importante

A apresentadora Eliana, assim como outros famosos, prestou solidariedade à cantora Iza após ela anunciar o fim de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima por conta de uma traição. Nesta quarta-feira, 10, foi feito o anúncio na rede social e logo em seguida ela recebeu as mensagens de amor.

A nova global foi uma delas, que resgatou uma foto ao lado de Iza e usou o registro feliz para lembrá-la que é preciso ter fé. Eliana então usou um trecho da música da cantora para relembrá-la como ela é forte e superará as dificuldades.

“Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses …”, colocou a loira na legenda prestando apoio para a gestante. Nos comentários, Iza agradeceu. "Muito obrigada, minha deusa", falou ela.

Após postar um vídeo anunciando o fim de seu relacionamento com o pai de sua filha por conta de uma traição, Iza repostou um vídeo feito por fãs com uma música de Beyoncé. A canção da norte-americana caiu como uma luva na situação e a artista mandou recado sobre seus próximos passos.

Em abril deste ano, Iza confirmou a gravidez após um ano de namoro com Yuri Lima. Nesta quarta-feira, 10, horas antes dela fazer o anúncio, o jornalista Leo Dias avisou no Fofocalizando que havia chegado até ele provas do caso, mas que achou melhor avisar a equipe da artista por ela estar em um momento delicado, que seria a gravidez.

A gravidez de Iza

Em abril, o jornalista Leo Dias revelou que Iza e Yuri estavam à espera da primeira filha. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista revelou que soube da notícia no dia 3 de março. Ele entrou em contato com a cantora, que confirmou a informação, contudo pediu para que não fosse divulgada por enquanto.

Alguns dias depois, a cantora realizou uma live em suas redes sociais e exibiu a barriga de grávida. Em cima do palco, antes de iniciar uma música, a famosa falou um pouco sobre a gravidez. Segunda a artista, ela desejaria ter anunciado a gravidez através da música.

"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito especial, muito mais especial, se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo. É muito louco porque quando eu lancei o meu álbum 'Afrodite', eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida", confessou ela entre risadas. "Eu me coloquei dentro de um saco gestacional e virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo. No tempo certo", declarou.

Em maio, a cantora e o jogador de futebol realizaram um chá revelação intimista para descobrir o sexo do primeiro filho. Os dois serão pais de uma menina, que se chamará Nala. Através de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou o vídeo do momento da descoberta. No registro, ela e o namorado aparecem na sala de casa vestidos de branco de forma casual. Os dois posam em frente a balões que formam um ponto de interrogação com uma grande bexiga no meio. Antes de estourarem, eles fazem dancinhas e se emocionam. Depois da contagem regressiva, eles estouraram o balão principal, que liberou uma chuva de confete rosa.