Eliana fala sobre a amizade com Xuxa e Angélica: ''A maturidade aproxima tanto''

Em entrevista, a apresentadora Eliana comentou que os anos aproximaram ela de Xuxa e Angélica

Na última terça-feira, 26, foi ao ar um novo episódio de Quem Pode, Pod, comandado por Fernanda Paes Leme (40) e Giovanna Ewbank (35), e a convidada foi Eliana (48).

Na conversa, a apresentadora falou sobre a rivalidade antiga que atualmente se transformou em amizade com Xuxa (59) e Angélica (48).

Um dos assuntos foi o tão famoso grupo de WhatsApp das loiras que ainda não teve o seu nome revelado. "Seguinte: por mim, ok, pela Angel ok, inclusive foi ela (Xuxa) que deu o nome pro grupo", disse ela, completando que só a própria Xuxa pode divulgar o nome.

Eliana ainda comentou sobre a aproximação das apresentadoras que foram e ainda são grandes sucessos da televisão. "A maturidade aproxima tanto. Ou não. Mas, no nosso caso, aproximou. Essa coisa que a gente levanta e parece 'nossa, está cansativo isso' de apoiar outras mulheres, estender a mão, isso há uns anos não existia, era uma rivalidade...", relembrou.

