Eliana diverte fãs com vídeo de brincadeira ao lado de Juliette: ''Você é uma figura!''

Apresentadora Eliana compartilha spoiler da participação de Juliette em seu programa e arranca risadas dos seguidores na web

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 08h24

A apresentadora Eliana (48) usou as redes sociais para compartilhar um spoiler da participação da campeã do BBB 21 Juliette (32) em seu programa no SBT!

Na terça-feira, 27, a artista publicou um vídeo em que aparece fazendo uma brincadeira com a paraibana, arrancando risadas dos seguidores. No registro, a cantora aparece de fone de ouvido e tenta descobrir o que Eliana fala.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a loira cai na gargalhada quando diz "e sumiu o tal pastor", e Juliette entende: "não sei quem dormiu com tal pessoa".

"Enquanto tô aqui em Bonito (MS) gravando para o @programaeliana, queria compartilhar com vocês um pouquinho desse quadro hilário que vai rolar neste domingo, dia 2 de outubro. @juliette, você é uma figura!", disse Eliana ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, os fãs se mostraram ansiosos para a atração. "Duas sagitarianas dá nisso hahaha. Amooooo", "Nordestina mais ARRETADA desse Brasil, eu amoo", "Kkkk esse programa promete", "Não vou perder vocês duas maravilhosas juntas, amo", "Que massa", disseram.

Confira o vídeo de Eliana com Juliette:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana e Juliette rebolam muito em vídeo

Para celebrar a participação de Juliette em seu programa, Eliana compartilhou um vídeo inédito do dia da gravação com a ex-BBB. Seguindo uma trend da web, as duas impressionaram ao mostrarem o rebolado para a câmera. A influenciadora elegeu uma calça de couro rosa e a apresentadora apostou em um vestido longo e soltinho para as filmagens, e exibiram o bumbum ao som do forró. "Forró + quadradinho = @juliette. No próximo domingo, dia 2 de outubro, vou receber a Ju no nosso @programaeliana. Mal posso esperar pra vcs assistirem esse encontro, foi lindo!", disse Eliana.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!