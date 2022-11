Eliana completa 50 anos e faz reflexão acerca da idade: "vestido curtinho ou calça longa"

Eliana gravou vídeo em seu aniversário comentando que não irá atender ao que se espera de pessoas de sua idade

A apresentadora Eliana completa seus 50 anos nesta terça-feira, 22. Reflexiva, ela fez um vídeo falando sobre as coisas nas quais não irá se privar ao atingir as cinco décadas de vida.

"Nos meus 50 anos, ao acordar eu quero decidir se eu vou usar maquiagem ou vou ficar de cara limpa, porque essa deve ser uma escolha e jamais uma imposição por conta da minha idade ou da minha pele madura", começou ela no vídeo.

Ela continuou falando sobre regras impostas pela sociedade que não irá se encaixar. "Eu vou me arrumar pra sair e escolher se eu quero usar um vestido curtinho ou uma calça longa porque ninguém pode me dizer que eu não tenho mais idade pra tal roupa", disse.

"Nos meus 50 anos eu vou frequentar os ambientes em que me sinto confortável acompanha das pessoas que me fazem bem e seu eu vir alguém dizendo 'hmmm, isso não é lugar pra sua idade' eu vou continuar ali mesmoassim", frisou.

A apresentadora ainda falou sobre unir-se mais ao feminino e às mulheres, cuidar mais de seus filhos e se sentir bem com a própria idade. Ela também agradeceu as menagens de carinho: "Obrigada do fundo do coração!!! Também agradeço ao meu público querido, que por tantas décadas acompanha a minha jornada na TV e me possibilita continuar vivendo este sonho".

Confira o vídeo de Eliana: