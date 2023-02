Eles cresceram! Isabella Scherer encanta fãs com fotos inéditas dos gêmeos: "Meus amores"

Campeã do Masterchef, Isabella Scherer exibiu fotos inéditas do momento de chamego com os dois filhos, Mel e Bento

Na tarde desta quarta-feira, 22, a campeã da edição de 2021 do Masterchef, Isabella Scherer (27), deixou os seguidores encantados ao publicar uma série de fotos com os dois filhos em sua conta no Instagram.

Nas fotos, a loira posou sorridente ao lado dos herdeiros e explodiu o fofurômetro nas redes sociais. A chef de cozinha apareceu bem coladinha com os gêmeos, Mel e Bento, de 05 meses de vida, fruto de seu relacionamento com o modelo, Rodrigo Calazans (39).

"Bento e Mel", escreveu ela ao legendar o registro compartilhado na web. Nos comentários, os fãs se derreteram pelas crianças. "Muita fofura.Mel a cara do papai é Bento a cara da mamãe!", comentou uma seguidora. "Eles estão tão sorridentes", notou outra. "Os olhinhos deles são incríveis, são perfeitos!", falou uma terceira.

Ainda recentemente, Isabella Scherer usou seu Instagram para compartilhar um momento especial! É que a influenciadora foi pedida em casamento pelo namorado.

Desafios de ser mãe!

Isabella Schererabriu o jogo em entrevista para o Gshow, e revelou quais tem sido os seus principais desafios ao ser mamãe primeira viagem de gêmeos.

"Se essa mudança tivesse acontecido por qualquer outro motivo que não fossem meus filhos, seria muito difícil de lidar. Eu estar com a barriga cheia de estria, flácida e com excesso de pele, significa que consegui passar por toda a dificuldade que foi. Tem um significado muito bonito por trás que me faz aceitar de outra maneira as mudanças", disse ela, se referindo as mudanças em seu corpo após o parto.