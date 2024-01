Ele cresceu! JP Rufino assume primeira namorada: "Linda e maravilhosa"

JP Rufino assume primeira namorada em publicação nas redes sociais; ator que começou ainda criança está com 21 anos

Aos 21 anos, o ator JP Rufino acaba de assumir o primeiro namoro. Em uma publicação nas redes sociais neste final de semana, ele publicou a primeira foto ao lado da amada, Maria Eduarda Couto.

“Meu presente de 2023. Entrou na minha vida como se fosse um furacão de sentimentos intensos e na atual circunstância só me faz um ser humano melhor. E aos que me zoam por ter medo de mulher, chupem! Estou namorando a mulher mais linda e maravilhosa de todo multiverso”, comemorou o ator.

Segundo ele, os dois se conheceram em aplicativos de namoro. “A gente se encontrou num app de relacionamento, mas nunca se falou. Meses depois, ela veio me seguir no Instagram. Curti as coisas dela e a chamei na DM. E aí começou”, afirmou.

Muito querido pelo público, JP Rufino começou ainda criança na televisão, roubando a cena em papeis de destaque como nas novelas Êta Mundo Bom, Alto Astral e Orgulho e Paixão. Atualmente, o ator pode ser visto no seriado O Dono do Lar, exibido pelo canal a cabo Multishow.

No ano passado, ator mudou visual e surpreendeu fãs

Contratado da Globo, o ator JP Rufino deixou os fãs impressionados ao mostrar seu novo visual nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre o motivo da mudança, mas surpreendeu com sua ousadia e beleza. Agora, o ator aparece com os cabelos com tranças e dreadlocks. Mais adulto após a maioridade, ele comemorou a mudança e foi elogiado. "Um belo dia resolvi mudar", declarou.

Nos comentários, seguidores elogiaram o galã. "Novo personagem? Nova novela? Ficou legal, mais adulto", comentou um. "Só quero trançada na minha cara", declarou outro. "Caramba lindo de mais, perfeito", escreveu outro aproveitando a mudança de visual do jovem ator.