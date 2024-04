Ele cresceu! Filho caçula de Carolina Dieckmann surge mais alto do que ela

A atriz Carolina Dieckmann é flagrada em sua na praia com seu filho caçula, José, e a altura do rapaz chama a atenção

A atriz Carolina Dieckmann aproveitou a manhã ensolarada desta segunda-feira, 22, para curtir um passeio ao ar livre com seu filho caçula, José, de 15 anos. O rapaz é fruto do casamento dela com o empresário Tiago Worcman.

Os dois foram flagrados em uma praia no Rio de Janeiro e o tamanho do rapaz roubou a cena. José mostrou o quanto já cresceu e que já ultrapassou a altura de sua mãe. Os paparazzi registraram quando os dois caminhavam lado a lado na areia da praia depois que José deu um mergulho no mar.

Vale lembrar que Carolina Dieckmann está longe das novelas desde que atuou em Vai na Fé, da Globo. Ela voltou a morar no Brasil depois de passar uma temporada em Miami, nos Estados Unidos, com a família.

Filho mais velho de Carolina Dieckmann já tem 25 anos

Filho de Carolina Dieckmann e Marcos Frota, Davi acaba de completar 25 anos de idade. Para celebrar a data especial, a mãe dele compartilhou um álbum de fotos do filho. A primeira imagem mostrou como ele está hoje em dia, com o cabelo comprido e de barba.

Na legenda, ela falou sobre o amor que sente por ele e a importância do filho em sua vida. "Ah filho... 25? Parece muito, parece pouco, parece tudo. Não sei o que eu sou sem você. Não sei ver o mundo sem a sua doçura e retidão. Não sei sorrir sem saber se você está bem. Não paro de chorar de emoção lembrando do primeiro dia, do primeiro "mamãe" e desse último que você falou agora pouco no telefone. Sinto meu coração maior que o mundo porque sei que você está dentro. Sinto saudade passando pelos meus poros. Sinto a sorte que é ser sua mãe, com a força da eternidade que me trouxe você", disse ela.

E completou: "Vejo você sendo meu professor desde que você nasceu. Vejo o que você me tornou e agradeço profundo. Vejo o que você se tornou e me desmancho em orgulho. Olho pro nosso encontro

e sei que é reencontro. Olho pra mim e vejo você. Olho pra você e vejo AMOR. Você é meu AMOR, filho.

obrigada por ser um amor tão tão tão puro e lindo. Feliz aniversário, Davi".