Ele cresceu! Filho caçula de Caio Blat surge mais alto do que o pai

Filho de Caio Blat e Maria Ribeiro, Bento curte evento ao lado do pai e rouba a cena ao mostrar o quanto já cresceu nos últimos tempos

O ator Caio Blat fez uma rara aparição ao lado do seu filho caçula, Bento, de 14 anos, fruto do antigo casamento com a atriz Maria Ribeiro. Ele contou com a companhia do herdeiro durante o evento de lançamento do filme Grande Sertão em um cinema no Rio de Janeiro.

Pai e filho posaram lado a lado e o tamanho de Bento roubou a cena. O rapaz mostrou o quanto já cresceu e que já está mais alto do que seu pai.

Vale lembrar que Blat também é pai de Antônio, de 20 anos, fruto de relacionamento anterior com Ana Ariel. Hoje em dia, o ator namora com a atriz Luisa Arraes, com quem vive um relacionamento aberto.

Fotos: Roberto Filho / Brazil News

Caio Blat colocou mansão à venda

O ator Caio Blat colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro há alguns anos, mas o local ainda segue disponível para ser comprado. Agora, ele contou o motivo para ter decidido vencer a propriedade.

A casa está anunciada por R$ 4,5 milhões, fica no Itanhangá, com vista para a Mata Atlântica e a Barra da Tijuca. O ator contou que quer vender a casa para começar uma nova fase em sua vida.

"Esta casa foi um grande sonho da minha vida. Eu sou louco por arquitetura. Construí durante muitos anos, me dediquei junto com a Maria Ribeiro. Eu era casado com ela. Moramos lá, tivemos filho (Bento, de 14 anos), fomos felizes. Mas, depois que a gente se separou, a gente saiu de lá, é uma casa muito grande. Ela tem funcionado bem para locação (numa plataforma de locação, uma diária num fim de semana sai a cerca de R$ 1.750 em junho). Tem várias filmagens, programas da TV são feitos lá, videoclipes... É uma casa que está sempre sendo alugada. Tenho muita vontade de vender para começar um outro momento da minha vida. Então, estou super afim de vender esta casa", disse ele à Coluna Play, do Jornal O Globo.

E completou: "É uma casa que tem características especiais. Fica bem no alto do morro, é toda aberta para a mata. Precisa de um morador com uma cabeça diferente mesmo. Não é uma casa simples".