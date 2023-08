Ela usa! Sandy fala sobre ser adepta aos vibradores: ''Eu me viro''

Junto com Lucas Lima há cerca de 20 anos, Sandy fala sobre usar brinquedos íntimos na ausência do esposo

A cantora Sandy fez várias revelações de sua intimidade durante a participação no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A irmã de Junior além de ter explicado o motivo de não mostrar o rosto do filho e de ter se separado do marido, Lucas Lima, algumas vezes, durante o namoro, surpreendeu ao contar que usa vibradores.

Há cerca de 20 anos com o amado, a famosa revelou ser adepta aos brinquedinhos e usá-los na ausência do músico, enquanto ele está viajando a trabalho. "Eu me viro, lógico. Eu sei ensinar sobre isso", brincou ela. "Então me conta, me ensina", pediu Giovanna Ewbank.

Bem discreta, Sandy então falou sobre a importância do autoconhecimento."Eu acho muito importante isso. As mulheres têm que se conhecer. Antes da gente querer que o parceiro conheça a gente ou faça o que a gente quer, a gente tem que saber pedir", comentou.

Além dessas revelações de sua intimidade envolvendo brinquedos, a artista comentou sobre a decisão de sempre aparecer maquiada. “Trato na terapia. Eu não cheguei lá ainda e quero evoluir nisso. Enquanto eu não consigo evoluir nisso, eu penso o seguinte: Eu tenho direito de ter uma coisa que é só minha. As pessoas que vão me ver sem maquiagem, descabelada, são as pessoas que eu escolho, que estão na minha vida pessoal”,

Hoje em dia, Sandy e Lucas estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de 8 anos.

Sandy revela motivo para não mostrar o rosto do filho

Ainda no podcast Quem Pode, Pod, Sandy contou o motivo para não expor a imagem do filho, Theo. Ela contou que quer preservar a intimidade do filho para ele escolher se quer ser famoso ou não. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.