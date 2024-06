Ela cresceu! Filha de Nathalia Dill rouba a cena em fotos

Estrela da novela Família É Tudo, a atriz Nathalia Dill explodiu o fofurômetro das redes sociais com novas fotos ao lado da filha

A atriz Nathalia Dill, que interpreta a Vênus na novela Família É Tudo, da Globo, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de sua filha, Eva, fruto do casamento com Pedro Curvello. Nas redes sociais, a estrela exibiu um álbum de fotos com a herdeira durante um passeio em família.

A pequena Eva apareceu fofíssima com um vestido vermelho ao se divertir ao ar livre com os pais. Na legenda da foto, Nathalia falou sobre a alegria de curtir passeios com a herdeira.

"Eu sei que parece que a gente leva a Eva pra passear, mas ela que leva a gente. O difícil é voltar pra casa, ela é a maior inimiga do fim que nós temos", disse ela.

Nathalia Dill se declara para o marido

A atriz Nathalia Dill surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado do marido, o músico Pedro Curvello. Os dois completaram seis anos juntos, e ela fez questão de comemorar.

No feed do Instagram, a artista compartilhou uma foto, em preto e branco, em que aparece gargalhando com o amado. Na imagem, Pedro está sentado em um sofá, abraçando a esposa, que está no chão. Os dois estão usando camiseta e calça jeans.

Ao compartilhar o clique, Dill se declarou para o marido. "6 anos! De muito amor e felicidade", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs ficaram encantados com o clique do casal. "Lindos", disse uma seguidora. "Que foto linda! Amo vocês! Parabéns!", falou outra. "Que venha mais uma vida longa com muito mais felicidades", desejou uma fã.