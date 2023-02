Ela cresceu! Filha de Leandra Leal encanta ao surgir ao lado dos pais em aeroporto no Rio de Janeiro

A atriz Leandra Leal foi fotografada com a família após desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

Discreta em relação a vida pessoal, a atriz Leandra Leal (40) foi flagrada na tarde desta sexta-feira, 03, em um momento raríssimo ao lado da família.

É que ela desembarcou no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, ao lado do maridão, o ator Guilherme Burgos, e da filha Júlia. A menina de apenas 08 anos de idade, foi adotada em 2016 pela artista, quando ela ainda estava casada com o ex-marido Alê Youssef, do qual se separou em 2018.

Na ocasião, o trio encantou os fãs com tanto carisma e amor. Simpáticos, eles abriram o sorriso ao verem os fotógrafos, enquanto tentavam se proteger da leve chuva que caia.

VEJA AS FOTOS DE LEANDRA LEAL COM A FAMÍLIA:

Foto: Agnews

Foto: Agnews

Foto: Agnews

Lindos!

A atriz Leandra Leal encantou a web ao compartilhar um clique romântico ao lado do maridão, Guilherme Burgos, para celebrar quatro anos de relacionamento.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto em que aparece agarradinha com Guilherme na praia e se declarou."Eu pedi e Iemanjá trouxe. Eu agradeço todos os dias desde 02.02.2019. Viva a rainha do mar, viva o amor", disse Leandra na legenda da publicação.