Eita! Jojo Todynho revela tamanho de seu manequim após emagrecer mais de 20kg

Mais magra, Jojo Todynho choca ao revelar o tamanho atual de seu manequim

No início da tarde desta quinta-feira, 27, a influenciadora digital Jojo Todynho (26) compartilhou com os seguidores de suas redes sociais mais uma conquista! É que a cantora revelou que eliminou mais de 22 kg do corpão, e segue firme e forte na dieta regrada.

Para mostrar toda sua boa forma, a estrela posou na acdemia em frente ao espelho com um conjunto justíssimo, composto por top e calça azul, que deixou seu novo corpão em destaque.

Em seguida através dos Stories publicados em seu Instagram, Jojo que abriu mão de fazer a cirurgia bariátrica, revelou o tamanho de roupa que está usando atualmente após dar início ao processo de emagrecimento.

"Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela no vídeo.

A treinadora de Jojo Todynho falou na última semana sobre o segredo para a cantora perder peso. "O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo", afirmou.

Nutricionista fala sobre dieta que fez Jojo Todynho eliminar mais de 20kg

Após Jojo Todynho eliminar 22kg, a vez da nutricionista Renata Branco compartilhou detalhes sobre a perda de peso da cantora. “A Jojo já é paciente nossa a muitos anos, antes da pandemia ela tinha perdido mais de 30kg, fazendo protocolo, atividade física, porém com a vinda dessa pandemia, foi gatilho para ela e para milhares de pessoas a não se cuidarem. Agora a Jojo voltou com força total, e virou para mim e falou ‘Renata, eu quero voltar com meu protocolo’, e aí estamos aqui”, explicou.