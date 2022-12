“Ser chique sem esforço”, esse é o conceito da famosa joalheria Hannah Martin, fundada pela ex-modelo internacional que inspirou o nome da marca.

A designer de joias Hannah Martin é o nome por trás de sua luxuosa joalheria HANNAH MARTIN, responsável por criar joias que se diferenciam pelo design, autenticidade e combinação harmoniosa entre ouro e pedras preciosas. Após desfilar por 13 anos, Hannah, que também é administradora de empresas pela faculdade Mackenzie, decidiu que era hora de retomar um sonho antigo, o de ter seu próprio negócio no universo da moda. “Desde pequena as joias sempre me fascinaram pela história que contam e pelos significados que têm, sendo passadas de geração a geração, assim como sempre foi na minha família”, lembra Hannah.

As peças criadas pela empresária e designer mesclam o contraste entre o moderno e o clássico, trazem coleções temáticas, geometria, personalidade, e claro que, Hannah, amante de arte abstrata conseguiu unificar o seu amor pelo artístico, a fim de criar o diferencial de sua marca. “Quando comecei a viajar pra fora a trabalho, o que sempre me chamava a atenção era essa transição entre o clássico e o moderno, o que foi uma grande inspiração para desenhar as novas coleções de forma inovadora, orgânica, misturando pedras preciosas, cores, formatos e texturas” explica a designer sobre o conceito da marca.

“A marca entrega também o que chamamos de “Effortless chic”, que significa você ser chique sem esforço, como se já naturalmente fizesse parte do cliente. As joias são feitas para realçar a beleza natural já existente em cada um de nós, junto com uma versatilidade, que permite serem usadas, tanto em momentos casuais, como em momentos festivos”, finaliza.