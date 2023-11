Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri, prefeito de Aracaju e governador de Sergipe, prestigiam festa na capital sergipana

Katarina Feitosa, Érica Mitidieri, Fábio Mitidieri, Fabiano Oliveira, Zezinho Sobral e Lívia Sobral - Foto: Ana Lícia Menezes/PMA



“O pré-Caju é uma festa democrática, que não distingue rico de pobre, onde todo mundo brinca junto, com amor e tranquilidade. O evento é responsável por um impacto econômico indispensável, gerando emprego e renda. Tivemos aqui mais de mil trabalhadores ambulantes comercializando no circuito da festa. Os hotéis estavam lotados, foi mais movimento para taxistas, transportes por aplicativo, bares, restaurantes e comércios, ou seja, a economia cresceu de maneira muito efetiva. Esse é o resultado da parceria do poder público com a iniciativa privada”, analisa o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que prestigiou o evento ao lado do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Danuza Silva, Edvaldo Nogueira, Susana Azevedo, Joel Dias Freitas, Fabiano Oliveira e Jaqueline Lima - Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

A festa contou com shows e desfiles de blocos de artistas locais e nacionais, tais como Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval Lelys, Timbalada, Pedro Sampaio, Claudia Leitte, Cid Natureza, Saulo e Luiz Caldas. Edvaldo Nogueira e Bell Marques - Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

A maior prévia carnavalesca do País, com duração de três dias, contou com público de cerca de 400 mil participantes, trazendo inúmeros benefícios para a cidade, fomentando a economia através de uma ocupação de 100% da rede hoteleira, comercializando comidas, bebidas, artesanatos e diversos itens, gerando emprego, renda e circulação de bens e serviços.