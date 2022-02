Eduardo Sterblitch surge em clima de romance com a esposa, Louise D'Tuani

Eduardo Sterblitch publicou um clique encantador que fez durante um momento romântico ao lado da esposa, Louise D'Tuani

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 12h41

Na última segunda-feira, 22, Eduardo Sterblitch (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da esposa, Louise D'Tuani (32).

O ator publicou um clique onde ele aparece coladinho com a amada, enquanto eles curtiam um evento em meio à natureza, usando looks elegantes e super arrumados, mostrando todo o estilo do casal.

Na legenda, o humorista se derreteu: "Zãozão". Ao ver o post, Louise não perdeu tempo e respondeu seu amado com uma linda declaração: "Te amo tudo meu grande amor!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Esse casal... Lindos!", escreveu um. "Casal de milhões!", falou outro. "É tanta beleza que me faltam palavras!", disse um terceiro.

Alguns famosos como Tatá Werneck (38), Eliana (48) e Grazi Massafera (39), deixaram alguns emojis de corações e carinha apaixonadas nos comentários, mostrando o amor que sentem pelo casal.

Confira o clique romântico que Eduardo Sterblitch fez ao lado da esposa, Louise D'Tuani: