Eduardo Costa esclarece fim da parceria com Leonardo: "Falaram que eu estava drogado"

Eduardo Costa esclarece fim da parceria com o cantor e momento polêmico durante a pandemia

O cantor sertanejo Eduardo Costa revelou novos detalhes sobre o momento em que decidiu romper com a Talismã, empresa que tem Leonardo como um dos principais nomes. Os dois dividiram por anos o projeto Cabaré, que agora segue com um outro parceiro.

Ele disse que nunca existiu qualquer problema. Só que o período da pandemia acabou marcado por uma polêmica quando o cantor foi acusado de estar sob efeito de ilícitos durante uma live com o amigo.

"Eu e o Leonardo não tínhamos negócios, eu tinha com o empresário. Eu tinha uma vontade de sair tem um tempo porque queria montar meu escritório. Nós fizemos uma live na pandemia, a maior de todas, deu 4 milhões de pessoas. E aí surgiu muita polêmica naquela live, com aquela menina, a Thaeme. As pessoas quiseram pegar no meu pé e ela foi de uma generosidade muito grande, ela me ligou e disse que tinha morrido de rir", declarou ele para o podcast de André Piunti.

Na época, o cantor fez uma piada de cunho sexual e citou a filha da cantora, ainda bebê. "E aí falaram que eu tinha usado droga. Isso me chateou muito. Eu não tô nem aí para o que falam de mim, mas quando envolvem outras pessoas… eu nunca usei drogas na minha vida", declarou.

Eduardo Costa ainda disse que os dois nunca brigaram, mas também nunca foram muito próximos. "As pessoas foram tentar criar alguma coisa, especular, só que não aconteceu nada. Eu não briguei, eu e o Leonardo fomos amigos, mas a gente não tinha muito contato, ele tem jeito de ser e eu tenho o meu. A gente nunca discutiu, nada", garantiu ele.

