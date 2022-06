Edu Guedes troca carinhos em primeira aparição com a namorada

Namorando a repórter do Faustão, Jaque Ciocci, Edu Guedes marcou presença em evento esbanjando amor

O chef de cozinha Edu Guedes (48) esbanjou paixão ao lado da namorada, a repórter do Faustão Jaque Ciocci (27), em um evento nesta segunda-feira, 27.

Trocando beijos e de rostos coladinhos, o casal apareceu radiante em um jantar solidário que aconteceu na última noite em São Paulo.

Enquanto o chef de cozinha optou por uma roupa toda preta, a repórter do Faustão na Band apostou em um conjunto branco cheio de elegância.

Nas últimas semanas, Edu Guedes e Jaque Ciocci assumiram namoro. A bailarina compartilhou uma foto segurando a mão do apresentador e colocou um coração na legenda.

O chef não assumia um relacionamento desde 2018, quando terminou o romance com a jornalista Erica Reis. Antes disso, ele já havia se relacionado com Eliana (48) e com a empresária Daniela Zurita.

Edu Guedes faz primeira aparição com namorada em evento; veja:

