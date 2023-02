Edson Celulari recorda primeiro trabalho e lamenta morte do cineasta Djalma Limongi Batista

Ator Edson Celulari relembra o primeiro trabalho em 'Asa Branca: Um sonho brasileiro' e homenageia o cineasta Djalma Limongi Batista

O ator Edson Celulari (64) usou as redes sociais na terça-feira, 14, para lamentar a morte do cineasta Djalma Limongi Batista.

O professor, nascido em Manaus, faleceu aos 75 anos de idade. Ele ficou conhecido pelos filmes Asa Branca: Um Sonho Brasileiro (1981), Brasa Adormecida (1986) e Bocage: O Triunfo do Amor (1998).

Em sua conta oficial no Instagram, Celulari prestou homenagem a Djalma e relembrou seu primeiro trabalho profissional em Asa Branca.

"Este foi meu 1º trabalho profissional, “Asa Branca: Um sonho brasileiro”, a história de um jogador de futebol, dirigido pelo cineasta, Djalma Limongi Batista. Nascido em Manaus, Djalma foi para São Paulo, com seu irmão Guto, para criar um cinema autoral e criativo", iniciou ele na legenda da publicação.

"Talentoso, generoso, também produziu “Brasa Adormecida”, “Bocage” e, no teatro, adaptou e dirigiu “Calígula” de Albert Camus. Hoje Djalma nos deixou para, no céu, fazer muitos outros filmes, com o seu olhar cheio de irreverência. Obrigado pela sua arte, meu amigo, e que Deus te receba com todas as honras. Fica em paz. Meu carinho a toda a família", disse ainda o famoso, desejando forças para a família.

Confira a homenagem de Edson Celulari para o cineasta Djalma Limongi Batista:

Edson Celulari fala sobre nascimento do filho de Claudia Raia

O ator Edson Celulari deixou um recado carinhoso ao comentar sobre o nascimento do bebê Luca, que é filho de sua ex-mulher, a atriz Claudia Raia, com o ator Jarbas Homem de Mello. Em um comentário nas redes sociais, ele fez bons desejos para o recém-nascido.

O comentário dele foi feito em uma foto do seu filho, Enzo Celulari, que é fruto do antigo casamento com Claudia. O rapaz fez um post com fotos de quando foi conhecer o irmão caçula. Assim, Edson Celulari aproveitou para celebrar a chegada do bebê.

“Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns Claudia e Jarbas! Que Deus abençoe Luca”, disse ele.

