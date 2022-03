Edson Celulari publica primeiro clique com os três filhos e se declara: ''Muito amor''

O ator Edson Celulari dividiu o primeiro registro com os três filhos, Enzo, Sophia e Chiara

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 11h55

Edson Celulari (63) atualizou as suas redes sociais com uma declaração para os filhos, Enzo Celulari (24), Sophia Raia (19) e Chiara.

O ator registrou o primeiro encontro entre os filhos mais velhos com a recém-nascida e não aguentou de tanto amor pelo trio.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou a primeira foto com os herdeiros e se declarou.

"Tamo junto e ninguém tira o olhar de ninguém! Muito amor pelos meus 3 filhos", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Os admiradores da família fizeram questão de comentar: "Muito amor numa foto só", "Que foto mais linda!", "Que linda esta família! Olhar da Sophia para Chiara, lindo demais", "O maior amor que existe", disseram.

CONFIRA A FOTO DE EDSON CELULARI COM OS FILHOS