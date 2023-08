Editora de 'Harry Potter' morre em tragédia no mar: 'Arremessada'

Editora do livro Harry Potter nos Estados Unidos, Adrienne Vaughan morre ao cair em cima das hélices de um barco em uma tragédia no mar

A editora Adrienne Vaughan, que era presidente da Bloomsburry US e foi uma das editoras dos livros da saga Harry Potter, morreu aos 45 anos de vida. Na Itália, ela sofreu um acidente no mar durante um passeio de barco e não sobreviveu.

De acordo com a imprensa internacional, Adrienne estava em um passeio de barco na Costa Amalfitana com sua família quando a embarcação colidiu com um veleiro. Com o impacto, ela foi arremessada ao mar e caiu em cima das hélices do veleiro. Os ferimentos graves tiraram a vida dela, que morreu antes de chegar ao hospital.

Uma pessoa que estava no veleiro descreveu a cena de quando a editora foi tirada do mar. “Ela não tinha um braço e a nuca estava branca, como se não houvesse sangue”, disse um barman. O marido dela também ficou com ferimentos, mas sobreviveu e está no hospital após passar por uma cirurgia. Os filhos deles, de 14 e 11 anos, não se machucaram.

Agora, as autoridades locais fazem a investigação para entender o que causou a colisão entre as embarcações.

A https://t.co/NN3zpghRyP Tony Gallo, comandante del veliero Tortuga, ripercorre i tragici momenti, raccontando la sua versione dei fatti, dell’incidente col gozzo ad Amalfi che è costato la vita a una turista, Adrienne Vaughan pic.twitter.com/A543rfLMOG — Fanpage.it (@fanpage) August 4, 2023

Modelo morre após gravar vídeo para seu funeral

A modelo Ariana Vieira, que se preparava para ser a Miss Venezuela no concurso Miss Mundo, morreu de forma trágica. De acordo com a imprensa internacional, ela, que tinha 26 anos, faleceu em um acidente de carro em uma estrada de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

A família informou que ela deve ter dormido ao volante e bateu o carro contra um caminhão. Ela estaria muito cansada com a preparação para o concurso de beleza e a fadiga teria feito ela cair no sono enquanto dirigia.

O serviço de emergência tentou reanimar Ariana na ambulância, mas ela morreu antes de chegar ao hospital. Segundo a mãe dela, Vivian Ochoa, a modelo teve paradas cardíacas e os socorristas não conseguiram mantê-la estável.

Há pouco tempo, Ariana deu o que falar na internet ao gravar um vídeo para o seu funeral e compartilhar nas redes sociais. Nas imagens, ela gravou várias imagens dando risada e durante a sua rotina diária. “Me filmando para meu funeral porque eu sempre sou a responsável dos vídeos. Ninguém mais faz isso”, disse ela.

A modelo tinha um serviço de limpeza residencial nos Estados Unidos e também tirou licença para atuar no mercado imobiliário. A intenção dela era representar a Venezuela no Miss América Latina do Mundo 2023.