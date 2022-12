Edinho resgata foto de Pelé com pai e irmão: ‘Agora o ataque está completo’

Filho do Rei Pelé, Edinho, publica imagem do craque com seu pai, Dondinho e seu irmão, Zoca, ambos também já falecidos

Nesta sexta-feira, 30, as homenagens para o eterno Rei do futebol, Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29, não param. O craque nos deixou após uma batalha contra um câncer de cólon. Seu filho Edinho publicou uma linda imagem de seu pai ao lado da família.

Pelé, na foto, aparece jovem ao lado de seu pai, Dondinho, e seu irmão, Zoca, ambos já falecidos também. “Agora o ataque está completo. Um dia, vou ser o goleiro desse time!”, escreveu o ex-goleiro na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Dondinho e Zoca também foram conhecidos por serem jogadores de futebol.

Os comentários da publicação do filho do eterno Rei foram inundados de forças e palavras de carinho. “Força meu velho”, escreveu um seguidor. “Mas vai demorar, meu amigo, primeiro vamos fazer acontecer aqui. Fica com Deus”, desejou outro. “Inexplicável o luto coletivo que estamos sentido. Inimaginável a perda para vocês familiares. Meus sentimentos”, comentou outro.

Saiba qual é a história do apelido Pelé

O apelido surgiu quando Pelé era criança, ainda na escola. Na época, ele pronunciava o nome de seu jogador favorito de forma errada. O jovem jogador de futebol era muito fã do goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama. Sua atuação chamava a atenção do garoto, que costumava dizer: "Boa Bilé!". No entanto, como a sua dicção ainda estava em formação, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé, e assim surgiu o apelido.