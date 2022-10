Edição portuguesa de “Conexão Brasil USA” se encerra em Lisboa

Quem é Simone Salgado

Mineira da região do Vale do Aço, Simone Salgado, CEO da S. Group Investments, deixou o Brasil há mais de 20 anos e decidiu viver nos Estados Unidos, em busca do “sonho americano”. Atualmente vive na Philadelphia e administra a holding que comanda as cinco empresas do grupo. Além de autora, também é palestrante internacional.