Éder Militão faz homenagem encantadora para a filha: "Me sinto completo"

O jogador Éder Militão fez publicação encantadora para sua filha, Cecília, enquanto se recupera de uma lesão no joelho; confira fotos!

O zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, está passando por um momento complicado em sua vida. Lesionado no joelho esquerdo, o jogador de futebol está esperando para passar por uma cirurgia após romper o ligamento do local. Com isso, ele se apoiou em sua família para lhe dar forças nesta fase.

E nesta segunda-feira, 21, Militão publicou fotos juntos de sua filha, Cecília, de 1 ano de idade, em seu Instagram. Na publicação, ele fez uma linda declaração para a pequena, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima. Ela mora no Brasil com a mãe, mas está hospedada na mansão do pai na Espanha por um tempo.

Nos cliques compartilhados, o atleta surgiu com a perna imobilizada como parte do tratamento. Contudo, isso não lhe impediu de fazer fotos super fofas com sua filha. E na legenda da publicação, o paizão se declarou para Cecília. "Com você ao meu lado me sinto completo e sei que voltarei ainda mais forte! Te amo, filha! Juntos vamos vencer essa!", escreveu Militão.

Ao finalizar, ele mostrou gratidão pelo apoio que recebeu após sua lesão. "Aproveito para agradecer o apoio e carinho de todos nos últimos dias!", terminou o jogador. E nos comentários, vários seguidores mandaram boas energias para ele, incluindo os jogadores brasileiros Vini Jr e Endrick, que deixaram corações nas respostas da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

Éder Militão e Karoline Lima alimentam rumores de reconciliação

No último sábado, a influenciadora Karoline Lima atiçou a curiosidade de seus seguidores no Instagram. Isso porque a loira está em Madri, na Espanha, hospedada na casa de seu ex-namorado, Éder Militão, junto da filha do casal, Cecília.

Como de costume, Karoline publicou vídeos e fotos de sua pequena se divertindo nos stories. Porém, um detalhe chamou atenção em um breve registro. Os fãs notaram uma mão masculina brincando com Cecília, e todos apontam que ela pertence a Militão, devido à similaridade de tatuagens.

O ex-casal está mais próximo novamente desde o aniversário de um ano de Cecília, que aconteceu no início de julho. Vale lembrar que o jogador do Real Madrid recentemente terminou seu namoro com a estudante de moda Cassia Lourenço. Desde então, ele ganhou apoio do público para reatar com Karoline. Os dois estão separados desde julho de 2022, semanas antes do nascimento de sua filha, após traição por parte do craque.