Éder Militão e Karoline Lima alimentam rumores de reconciliação em redes sociais

Ao aparecer nos stories de Karoline Lima, o jogador Éder Militão levanta rumores de reconciliação do ex-casal e os internautas comemoram

A influenciadora Karoline Lima atiçou a curiosidade de seus seguidores neste sábado, 19. Isso porque a ex-namorada de Éder Militão está alimentando os rumores de reconciliação do ex-casal em suas redes sociais.

Através de seus stories, a musa decidiu compartilhar alguns momentos fofos de sua filha, Cecília, que lhe está acompanhando em viagem à Madri, na Espanha. As duas, que estão hospedadas na mansão do pai da garota, apareceram em um momento descontraído em família.

Contudo, um detalhe chamou a atenção dos internautas. Eles notaram a presença de uma mão masculina brincando com a pequena nos stories. Todos apontam que a mão pertence a Éder Militão, devido à similaridade de tatuagens. O ex-casal está mais próximo novamente desde o aniversário de um ano de Cecília, que aconteceu no início de julho.

Vale lembrar que o jogador do Real Madrid recentemente terminou seu namoro com a estudante de moda Cassia Lourenço. Desde então, ele ganhou apoio do público para reatar com Karoline. Os dois estão separados desde julho de 2022, semanas antes do nascimento de sua filha, após traição por parte do craque.

Com o surgimento de Militão nos stories da influenciadora, o nome de Karoline foi parar nos assuntos mais comentados do momento. Alguns internautas já estão cantando vitória para a volta do ex-casal. Olha só:

pois é meus amigos parece que karoline e militão juntos novamente já é uma realidade pic.twitter.com/2UaBioFx0r — kath eras tour 19/11 (@thegretwar) August 19, 2023

A karoline já postou a mão do militao kkkkkkkk pic.twitter.com/IrC1UrVzhN — jessica kord (@jessicasuai) August 19, 2023

o militao nos stories da karoline kkkkkk ela nem esconde mais pic.twitter.com/tco5noJr0h — ؘva (@anygsvoices) August 19, 2023

Mãe de Éder Militão dispara indireta contra ex-nora

No último mês, a história entre Éder Militão e Karoline Lima ganhou outro capítulo. Isso porque a mãe do zagueiro da Seleção Brasileira, Ana Maria Militão, curtiu uma publicação que falava sobre a sua ex-nora.

A postagem dizia sugestivamente que o ex-casal poderia voltar a qualquer momento se o atleta quisesse. Com isso, a avó da pequena Cecília apenas ferventou os rumores de reconciliação do casal.

“Com certeza se ele estalasse os dedos ela voltava, porém outro dia ele tava numa festa com a namorada. A mami [Karoline Lima] tem que reagir e não impor presença nessa família sem necessidade”, dizia a postagem curtida pela mãe do atleta do Real Madrid.

Foi aí que Ana Maria acabou sendo atacada pelos internautas. “Gente, não ataquem ela. A Ana é um doce e sempre convida eu e a Cecília para irmos para casa dela mesmo sem a presença do filho. Temos um carinho muito grande uma pela outra”, pediu Karoline, ao perceber que a avó de sua filha estava sofrendo com a internet.