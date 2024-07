Jean Paulo Campos revela que primeiro beijo foi em atriz de Carrossel: 'Nunca falei sobre isso'

Durante o CARAS Inverno, Jean Paulo Campos revelou que seu primeiro romance foi com uma atriz de Carrossel nos bastidores da novela

Jean Paulo Campos (21) caiu nas graças do público ao estrelar Carrossel (2012) no SBT quando tinha apenas nove anos. Desde então, o ator não saiu de destaque e tem emendado um projeto no outro. Ao contrário da vida artística, o lado pessoal do intérprete é levado da maneira mais reservada possível. No entanto, durante sua passagem pelo CARAS Inverno, em Campos do Jordão (SP), ele revela que seu primeiro selinho foi com uma atriz do elenco da novela infantil.

"Rolou muito uma vibe de [paquera] nos bastidores da novela. É claro que teve alguns beijinhos entre os mais velhos, mas eu era um dos mais novos. Meu primeiro selinho foi em alguém do elenco, nunca disse isso antes [em uma entrevista], mas foi com a Fernanda Concon", entrega em entrevista à CARAS Brasil.

Seguido por quase 4 milhões de pessoas em uma única rede social, Campos revela que recebe inúmeras cantadas. De acordo com o ator, após completar 19 anos as investidas ficaram frequentes. No entanto, ele garante não ter dado bola por preferir o contato presencial.

Leia também:Cacau Protásio comemora benção do papa Francisco: 'Chorava de emoção'

"Quando não quero eu falo: 'A Maria Joaquina vai ficar brava, não tem como eu fazer isso'. Eu falo isso muito porque a pessoa não vai ficar brava. Consigo ter uma liberdade poética [com o meu personagem Cirilo]", conta.

Jean afirma que as investidas que recebe geralmente estão relacionadas ao seu trabalho em Carrossel. Apesar do assédio das fãs, ele conta não ficar desconfortável e preza pelo respeito no momento da abordagem.

"Recebo, recebo muita cantada [nas redes sociais], geralmente elas são relacionadas à Carrossel muito assim, que eu me lembre. Eu não sou muito de responder as cantadas no direct do Instagram. Não é muito minha vibe. É mais legal ver a pessoa pessoalmente".