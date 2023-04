É oficial! Dynho Alves e MC Mirella reatam relacionamento: "Ninguém é perfeito!”

Separados desde 2021, o casal surgiu em clima de romance nas redes sociais; veja

O ex-peão de ‘A Fazenda’, Dynho Alves (27) reatou o namoro com a influenciadora e modelo MC Mirella (24). Os dois se separaram em novembro de 2021, após a artista reprovar o comportamento do então marido dentro do reality da TV Record, após ele trocar carícias em rede nacional com Sthe Matos.

Porém ainda na última semana, o casal resolveu deixar o passado de lado e dar uma nova chance ao amor. Em um vídeo publicado nos stories de Dynho, o casal surgiu em clima de romance ao trocarem beijos e abraços.

Irritada diante da reação dos internautas, Mirella se pronunciou através do Twitter: "Eu simplesmente não quero gente amarga do meu lado, sendo falsa, o amor vem da gente, quando sentimos por outra pessoa, e acho impossível um fã que ama virar um monstro contra você simplesmente por suas escolhas sem fazer mal a ninguém, apenas tentando seguir suas próprias escolhas", lamentou a funkeira.

Prosseguiu: "Ninguém nesse mundo é perfeito, absolutamente ninguém. Dei tempo pro meu coração, pra minha mente e enfim, ninguém sabe o que eu passei esses últimos tempos. Não julguem porque eu não posso contar tudo da minha vida aqui, mas no mínimo eu sou uma pessoa com alguma noção".

"Eu sei o chão que piso, eu sei entrar e sair, eu sei o que é e o que não é bom pra mim", garante. "Eu peço a Deus discernimento no meu caminho e peço que me guie em cada passo". Ela finaliza com um pedido: "Respeitem quem respeita vocês. Sejam respeitosos com os outros, muita amargura na vida, onde eu passo tento deixar alegria, ser feliz, agregar em algo, sorrir, ajudar, só temos a ganhar assim! Negatividade suga sua alma!", concluiu.

VEJA O STORY DE DYNHO ALVES:

Foto: Reprodução/Instagram

Rumores de reconciliação de Dynho Alves e MC Mirella irrita internautas

Além disso, Mirella fez questão de expor o retorno com o ex ao fazer uma live com a presença do amado. Mas como nem tudo são flores, a união do casal foi motivo de chacota por parte dos internautas.

“A Mirella abriu uma live e [ficou] chamando o Dynho de vida e amor. Sinceramente meus amigos, o chifre ela já tinha, tá correndo atrás da humilhação agora”, disse uma seguidora. “Vi agora que a Mirella voltou com o Dynho. Meu Deus, que trouxa”, disparou uma outra. “E o dynho que foi beijar a Mirella só para jogar na cara né, que tem ela quando quer para o povo, mas a live caiu na hora que iam se beijar e não voltou”, falou uma terceira internauta.