E agora? Documento inédito desmente Rose Miriam sobre mansão que ganhou de Gugu

Documento inédito desmente Rose Miriam; ela declarou à Justiça que não tem bens

A médica Rose Miriam di Matteo teria feito uma revelação falsa, apontou a revista 'Veja' nesta terça-feira, 4. Segundo informações da coluna Radar, ela segue com a mansão doada pelo apresentador em seu nome.

Isso porque ela teria afirmado à Justiça que transferiu a mansão avaliada em R$ 7 milhões para o nome dos filhos. Só que um documento obtido pela revista aponta que a matrícula da casa segue em seu nome - ou seja, ela ainda não transferiu o bem para Marina, Sofia e João Augusto Liberato.

Para a Justiça, ela alega que não tem bens e que passa dificuldades financeiras. Por isso, ela tenta conseguir o reconhecimento de uma união estável, o que garantiria direito a uma fatia dos bens deixados pelo apresentador.

Gugu Liberato doou a mansão para Rose Miriam di Matteo antes de morrer. Após um acordo com a Justiça, a médica também passou a receber uma pensão mensal de R$ 47 mil para custear suas despesas.

O que consta na herança de Gugu Liberato?

A lista de imóveis que compõe a fortuna de Gugu Liberato incluí: a propriedade de Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 6,7 milhões; uma moradia no Guarujá, no litoral paulista, avaliada em R$ 7 milhões; uma mansão em condomínio fechado nos arredores de São Paulo, avaliada em R$ 15 milhões; um complexo de estúdios de TV, avaliado em R$ 60 milhões, entre outros bens. As informações são da Veja.

Em entrevista ao Fantástico, as filhas de Gugu Liberato comentaram que, apesar da tensão envolvendo a herança entre a família, a relação entre parentes continua. "Há três semanas, um mês atrás, estávamos em Orlando, e a gente conversou como uma família normal. Entre irmãos, também. Dando abraços. As pessoas acham que a gente não dá essas coisas. Uma família normal. A gente já tentou algumas vezes conversar", explicou Marina Liberato.