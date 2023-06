Durante depoimento, príncipe Harry aproveita a oportunidade e alfineta irmão mais velho, William

O príncipe Harry está fazendo história ao ser o primeiro membro da Família Real a depor num tribunal em 130 anos

O príncipe Harry alfinetou o irmão mais velho, o príncipe William, durante o seu depoimento à justiça no processo contra o tabloide Mirror. Sem citar o nome do irmão, Harry, que está fazendo história ao ser o primeiro membro da família real a depor em 130 anos, o contradisse ao mencionar a suposta paranoia da mãe, a Princesa Diana, com relação à invasão de privacidade por parte da imprensa.

"Sempre ouvi pessoas se referirem à minha mãe como paranoica, mas ela não era. Ela estava com medo do que realmente estava acontecendo com ela e agora eu sei que eu passei o mesmo", disse o príncipe.

Em 2021, o príncipe William afirmou à revista americana Newsweek que a cobertura da imprensa havia dito que a mãe sofria paranóia. "Traz uma tristeza indescritível saber que reportagens contribuíram significativamente para seu medo de Diana, paranoia e isolamento, que me lembro daqueles últimos anos com ela", disse o herdeiro ao trono inglês.

O depoimento de Harry foi dado no processo que apura se o Mirror Group Newspapers (MGN), editor do tabloide Mirror e da revista Sunday People, obtém informações de maneira ilegal, incluindo invasão de celulares contra Harry e outras celebridades britânicas. O testemunho, o primeiro de um membro da realeza britânica em um tribunal em mais de um século, foi obtido pela Newsweek.

As notícias do MGN investigadas pela justiça britânica, de acordo com a revista americana, continham "detalhes de conversas privadas que tive com meu pai sobre meu futuro, principalmente que eu não queria ir para a Universidade e preferia ingressar no Exército".

Segundo o duque, reportagens desse tipo o fizeram duvidar até de pessoas próximas a ele, repetindo o que ocorreu com a mãe. "Foi muito conflituoso. Só agora, percebendo o que os jornalistas (do MGN), e como eles estavam recebendo suas informações, é que posso ver o quanto da minha vida foi desperdiçada nessa paranoia", disse.

O juiz do caso analisa 33 notícias que teriam ilegalidades e teriam causado problemas a Harry, da reação ao divórcio de seus pais a problemas de saúde e seu consumo de drogas. O advogado do MGN, fez perguntas a Harry relacionadas a todos os artigos, um a um. O príncipe reconheceu que muitas das informações contidas nelas também foram publicadas por outros jornais e que não podia atribuí-las diretamente à invasão de celular.