Dulce Maria reforça paixão pela cultura e funk brasileiro: 'Muda realidades'

Nesta sexta-feira, 12, será comemorado pela primeira vez o Dia Nacional do Funk. A cantora mexicana Dulce María (38) não esconde de ninguém seu amor pelo Brasil, mas ela também é uma grande amante da música brasileira, principalmente do funk. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reforça sua paixão pela cultura brasileira: "Muda realidades".

No Brasil, Dulce possui colaborações musicais com Kevin O Chris, Rebecca e MC Danny, ela é uma apaixonada pela música brasileira, sobretudo, para o funk carioca, desde 2005, quando visitou nosso país pela primeira vez.

“Sempre digo, o funk foi a primeira coisa do Brasil que eu conheci e me impactou. E junto a isso, conheci as pessoas incrivelmente apaixonadas, as comidas, o guaraná, caipininhas, pão de queijo, o amor das pessoas, tudo isso foi muito grande para mim, é o que lembro do Brasil quando conheci pela primeira vez", declara.

Provando que seu amor pelo funk, em 2021, Dulce María se juntou com Kevin O Chris para um remix do hit “Tipo Gin”. Na voz da mexicana, a faixa ganhou o nome de “Ela Tá Movimentando” e já foi reproduzido mais de 6 milhões de vezes nas plataformas digitais.

Dulce menciona que adora ser relacionada com a cultura do nosso país: “Amo estar relacionada de alguma forma com essa parte do Brasil, com o funk e com toda essa paixão dos brasileiros”, explica a cantora mexicana.

MÚSICA NÃO TEM FRONTEIRAS

Com uma carreira consolidada, anos de experiência e sendo um fenômeno mundial, Dulce María manda mensagem aos artistas que ajudam a levar o funk pro mundo: “Se eu pudesse dizer algo aos artistas de funk no dia de hoje, seria que sigam lutando pelos seus sonhos, que suas músicas são escutadas".

"Suas letras são escutadas e nunca sabemos quais corações vamos tocar, aonde vai chegar a nossa música, porque algo que não tem fronteiras. Então sigam fazendo cada vez mais funks, é um idioma incrível, uma linguagem incrível, universal, que conta suas historias e muda realidades”, finaliza.

