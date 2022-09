Dudu Azevedo encanta ao mostrar nova foto do filho

Dudu Azevedo publica nova foto de seu filho e seguidores elogiam o menino

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 22h48

Nesta segunda-feira, 5, o ator Dudu Azevedo (43) publicou em suas redes sociais uma nova foto de seu filho, Joaquim, fruto da relação com Fernanda Mader. Na imagem, o menino apareceu sozinho e posando para a lente do papai coruja.

Na legenda da publicação no Instagram, Dudu colocou: “Mão no bolso”. Seus seguidores ficaram encantados com o filho do ator e encheram a postagem de emojis de corações e elogios ao garoto.

Veja a publicação de Dudu Azevedo que encantou seus seguidores com nova foto de filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dudu Azevedo (@duduazevedo)

Filho de Dudu Azevedo completa 4 anos

No mês de agosto, o filho de Dudu Azevedo e Fernanda Mader completou quatro anos de vida. Nas redes sociais, o casal fez homenagens ao pequeno com fotos e registros de momentos importantes da vida de Joaquim.

"Dos tantos e tantos acontecimentos extraordinários dessa minha abastada vida, sem dúvida nenhuma o mais importante, transformador e feliz foi o nascimento do meu filho Joaquim. Nasci de novo junto com ele! Não tenho palavras que descrevam o amor que sinto, a importância que ele tem, o quanto ele me faz uma pessoa melhor desde a sua chegada", postou o artista no começo da publicação. "Meu filho, sua vida é a maior benção da minha e o seu amor é a maior recompensa. Desejo que a sua vida seja iluminada, de caminhos abertos, felizes, com amor abundante e realizações que te façam vencedor e orgulhoso de sua própria história. Obrigado Meu Deus pela vida do meu filho! E por estar aqui pra assistir tudo isso! Joaquim faz hoje 4 anos", completou.

A festa do menino teve tema de Super Mario Bros, personagem de videogame que Joaquim gosta.

Veja a publicação de Dudu Azevedo sobre a festa de seu filho, Joaquim: